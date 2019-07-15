«Ворам в законе» придется эмигрировать

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15 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:36  |  vz.ru
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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Современная Турция – это уже не Турция Ататюрка

Глеб Простаков, журналист
Три года назад в Турции едва не случился государственный переворот. Президенту Эрдогану только чудом и многотысячными посадками удалось сохранить кресло и контроль над ситуацией. Предсказать, что будет дальше, не рискует никто. Подробности...

Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

Дмитрий Ольшанский, публицист
«Москва» – это такой карьерный полигон, где проводится очередной тест: можно ли пробить стену из полицейских, крича что-нибудь против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата, или нельзя. Подробности...
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«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...
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      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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              «Ворам в законе» придется эмигрировать

              Гражданин Шишканов до сих пор чувствовал себя вольготно   15 июля 2019, 22:00
              Фото: «Прайм Крайм»
              Текст: Александр Колпаков,
              Иван Абакумов

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              В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега.

              Олег Шишканов – предполагаемый криминальный авторитет по кличке Шишкан, который был задержан в понедельник по новой статье о ворах в законе, отрицает свою вину. «Следователь работает с обвинительным с уклоном, я не согласен и не понимаю, в чем меня обвиняют», – передал ТАСС заявление подозреваемого, сделанное им в зале суда. Басманный суд принял решение арестовать Шишканова на два месяца, до 12 сентября.  

              Шишканов (который некоторое время назад сменил свою фамилию на «Медведев») был задержан в понедельник в подмосковном Раменском. «По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи», – передавало РИА «Новости» слова официального представителя СК Светланы Петренко.

              Следственный комитет подозревает, что Шишканов, контролировал деятельность преступных групп на территории Московской области, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии. В частности, следователи предполагают, что он установил контроль – проще говоря «крышевал» несколько фирм, входил в состав учредителей ряда компаний, и контролировал подпольные казино. Безусловно, Шишкан считается фигурой, значимой для организованной преступности, следователи полагают, что он – один из лидеров теневого мира, по сути, ключевая фигура, сказал газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн. По мнению издания «Газета.ру», Шишкан – не «один из лидеров», а вор в законе номер один в России.

              Как сообщает ИА «Прайм Крайм», уроженец Раменского Шишканов-Медведев (он же, как предполагается, вор в законе Шишкан) считается одним из самых известных и авторитетных «славянских» воров в законе и принадлежит к «элите» российского преступного мира. Свой пока единственный срок – десять лет за умышленное убийство – Шишканов отсидел еще в 1980-е. После своей предполагаемой «коронации» в 1992 году к уголовной ответственности Шишканов ни разу не привлекался. Последний раз милиция задерживала его 23 года назад.

              Можно предположить, что задержание Шишканова стало частью проведенной в Подмосковье крупной полицейской операции по борьбе с организованным криминалом. Источник «Интерфакс» сообщил в пятницу, что в Люберцах были задержаны еще несколько авторитетов, в том числе Иракли Усоян, внук убитого в 2013 году криминального авторитета Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. Позже управление МВД по Московской области  подтвердило информацию о задержании 32 мужчин после предполагаемой «сходки» криминальных авторитетов в одном из люберецких ресторанов. В Сети появилось видео, где, как утверждается, запечатлено это задержание. По данным источника ТАСС, задержанным официально инкриминировано мелкое хулиганство.

              Стоит особо отметить: несколько недель  назад источник издания Znak.com сообщил, что из-за жестких действий правоохранителей против лидеров оргпреступности, «коронация» главаря криминального мира России – «вора в законе номер один», отложена как минимум до 2024 года. При этой власти, пока Путин президент, никаких коронаций не будет. Никто не хочет подставляться из-за закона о ворах», – сказал источник. «Закон о ворах в законе» – это принятые весной этого года президентские поправки, которые включили в УК статью 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Отныне авторитетам грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.

              Еще ранней весной, перед вступлением нового закона в силу в прессе появились сообщения о том, что примерно два десятка «крестных отцов» покинули Россию. Как отмечал «Росбалт», главным образом уехали авторитеты грузинского происхождения, тогда как авторитеты со славянскими корнями рискнули остаться.

              «Статью ввели, и все правоохранительные органы понимают, что раз ввели, то скоро будут спрашивать о проделанной работе. Кстати, наверху интересовались, почему нет работы, и предупредили, чтобы не было холостого выстрела»,  – сказал газете ВЗГЛЯД  адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. По его мнению, «надо показать, что закон заработал, борьба началась, и тогда воры побегут, как крысы с корабля».

              Черноусов полагает, что теперь воры в законе, находившиеся на территории России, начнут скрываться. При этом, как отмечает ветеран МВД, наиболее матерые воры сбежали из России, по принципу «береженого бог бережет, а не береженого конвой стережет».

              Напомним, что в мае был арестован 43-летний еще один криминальный авторитет - житель Томска Николай Кузьмичев. Следователи подозревают, что он является вором в законе по кличке Коля Томский. В открытых источниках отмечалось, что авторитет с таким прозвищем был коронован на сходке воров в законе в Турции. То, что это «присуждение звания» произошло именно за границей, показательно. «Насколько мне известно, большое число криминальных авторитетов переместились в Турцию. Они пытаются командовать оттуда», – ранее отмечал Евгений Черноусов. 

              Задержание Шишканова – ответ скептикам, которые считали, что и до принятия закона было достаточно инструментария для борьбы с преступностью, и что новая норма будет работать непонятно как, подчеркнул депутат Хинштейн.  «Если эта норма будет применяться так, как она применяется сейчас, расчет, который закладывался при ее подготовке, будет полностью оправдан», – сказал зампредседателя думского комитета по безопасности.

              Президентские поправки в УК заработали, и заработали «гораздо жестче, чем многие могли предположить,

              когда он принимался», – добавил депутат.

              Вместе с тем, как полагают эксперты по криминалу, арест предполагаемого «вора в законе номер один» не оставит воровскую иерархию обезглавленной.  «Такой человек обязательно  будет, иначе нельзя, воровской закон никто не отменял, не говоря о традициях: «Не нами Закон установлен, не нам менять», – отмечает Черноусов. Полковник МВД в отставке предположил, что место Шишкана может занять Захарий Калашов, он же Шакро Молодой, который, предположительно, должен выйти на свободу в 2026 году. «Почему нет? Если поступит такая команда, его будут ждать, греть место», – отметил Черноусов. Эксперт даже предположил, что вопросы могут решаться посредством новейших технологий. «Сейчас воровские сходняки уходят в прошлое, Интернет всем в помощь, все решается быстро и оперативно», – подчеркнул собеседник.

              Кампании по охоте на воров в законе объявлялись и раньше, напомнил Черноусов. «Генпрокурор Юрий Чайка еще при вступлении в должность возмущался тем, что в России есть воры в законе», но преступным авторитетам раз за разом удавалось выкручиваться, подчеркнул эксперт.  Черноусов сетует, что закона о борьбе с авторитетами не было раньше, в те времена, когда он сам 30 лет проработал в уголовном розыске. «Раньше только сотрудникам оперативных служб было разрешено общаться с ворами в законе с целью получения оперативной информации. Например, рядовым следователям начальство общаться с ними запрещало», – рассказывает адвокат. То есть к авторитетам с неким уважением относились и в милицейской среде.

              «Видимо, «Шишкан» и ему подобные надеялись, что и на этот раз удастся отделаться. Поэтому, они восприняли новую статью не всерьез и не стали покидать страну. Но статья о ворах в законе оказалась эффективно работающей», – отмечает эксперт. 

              Как ни парадоксально, но на первом этапе теперь борцам с преступностью работать станет, возможно, даже сложнее. Ведь наличие «босса боссов» и вообще – иерархии криминального мира делает его структуру яснее. Во-вторых, внутренние правила – «понятия» – не позволяют мелким и средним бандитам полностью уйти в «беспредел». Так что после ареста главарей сыщикам необходимо форсировать разгром ОПС и на более низких уровнях, полагают эксперты.


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