Катафалк с гробом загорелся в Нижнем Новгороде

Рядом с одним из жилых домов в Нижнем Новгороде прямо на дороге загорелся автобус ПАЗ, перевозивший тело усопшего из больницы.

Огонь вспыхнул внезапно, за считанные секунды пламя перекинулось на другие автомобили. Сам катафалк выгорел дотла, кроме того, сгорели два легковых автомобиля.

«От горящего катафалка полностью сгорел Nissan Qashqai, загорается Toyota. Попытались спасти, смогли достучаться только до некоторых, сигналка не у всех. Попытались оттащить, трос лопнул», – рассказал порталу NN.ru очевидец Илья Боряков, который опубликовал видеозапись происшествия в группе в соцсети «ВКонтакте» «За лучший Нижний».

Позже в МВД по региону подтвердили, что сгорел катафалк, однако тело при пожаре не пострадало.

«Сообщение о пожаре поступило в 12:15. Загоревшийся ПАЗ действительно эксплуатировался как катафалк, судя по всему, он забирал тело из близлежащей больницы. Гроб успели забрать из горящей машины, тело не пострадало. Из-за возгорания также обгорели стоявшие рядом автомобили марок Nissan и Toyota. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание, но никто не пострадал», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Нижегородской области.

В конце августа российские студенты разработали проект беспилотного катафалка.