Студенты из Сибири разработали беспилотный катафалк

На базе Lada разработан беспилотный катафалк, сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы «Автонет».

Беспилотный катафалк разработали сибирские студенты. Они получат возможность проконсультироваться с экспертами «Яндекса», МАДИ, КамАЗа и еще ряда компаний.

«Проект будет отправлен на доработку», – приводит РИА «Новости»текст сообщения «Автонета».

Машина развивает скорость до 5 км/ч.

В июне «Яндекс» вывел на дороги Москвы первые пять беспилотных автомобилей, в эксперименте участвуют авто четвертого уровня автономности.