Глава следственного отдела УМВД Краснодара задержан по делу о взятке

В отношении врио главы одного из отделов Следственного управления МВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки через посредника, сообщил информированный источник.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Арсена Нарудьяна и неустановленных должностных лиц по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», – сказал источник «Интерфакса».

В настоящее время Нарудьян задержан и допрошен в качестве подозреваемого.

Также, по словам источника, возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Клименко, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, Нарудьян требовал взятку в 8 млн рублей с гражданина по фамилии Назаров, который находится в Москве под подпиской о невыезде в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью.

Если вина Нарудьяна будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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