Росстандарт отказался вводить маркировку продуктов «светофором»

Росстандарт не собирается распределять продукты питания с помощью маркировки «светофор», сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росстандарте отметили, что разработка ГОСТ была приостановлена по предложению профильного технического комитета по стандартизации ТК 036 «Продукция пищевая специализированная», передает ТАСС.

Этот ГОСТ был исключен из программы национальной стандартизации, пояснили в ведомстве.

Заместитель председателя ТК 036, замдиректора по научной работе Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания биотехнологии Алексей Камбаров уточнил, что большинство членов комитета, куда включены представители научного сообщества и производители пищевых продуктов, посчитали этот стандарт преждевременным.

«ГОСТ не был принят к дальнейшей разработке, и в ближайшее время она вряд ли возобновится», – добавил Камбаров.

В июне ФИЦ сообщил, что в октябре планируется принять ГОСТ на маркировку продуктов по типу «светофор», которая будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах.