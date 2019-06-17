Продукты в России начнут маркировать «светофором»

В октябре планируется принять ГОСТ на маркировку продуктов по типу «светофор», которая будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах, сообщили в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии.

Маркировка продуктов по типу «светофор» появится на упаковке или этикетке товаров и будет состоять из нескольких полос, соответствующих пищевым веществам. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров эти полосы будут окрашены в красный, желтый или зеленый цвет, сообщают «Известия».

Уточняется, что данную маркировку не будут наносить на упаковки питьевой воды, пищевых добавок и специализированной продукции (например, лечебной), сырье, продукты с однородным составом, а также кондитерских изделий, сладких напитков и сыров. Включение в этот список последних трех категорий объясняется тем, что потребителю итак известно о большом количестве критически значимых веществ.

В пресс-службе Росстандарта сообщили, что утверждение ГОСТа о предупредительной маркировке запланировано на октябрь. По предварительным данным, документ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

В ФИЦ питания и биотехнологии, где занимались разработкой ГОСТа не исключили, что в будущем данная маркировка может стать обязательной.

«Именно этот стандарт власти могут закрепить в подзаконных актах либо в техрегламенте на маркировку, что сделает его обязательным к исполнению», – сказал замглавы ведомства Алексей Камбаров, отметив, что с помощью маркировки можно обратить внимание граждан на то, что они едят.

Ранее сообщалось, что список товаров, подлежащих маркировке, расширен.