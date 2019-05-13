Расширен список подлежащих маркировке товаров

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился об увеличении списка товаров, подлежащих маркировке.

Согласно распоряжению премьер-министра, в список будут добавлены еще восемь групп товаров – готовые продукты из мяса и рыбы, бакалея, бытовая техника, детское питание, растительные масла, бытовая химия, косметика, безалкогольные напитки и готовая молочная продукция, сообщает РИА «Новости».

В целом чиновники намерены маркировать 21 группу товаров.

Отмечается, что правительство уже направило предложение в совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Напомним, решение о создании системы маркировки товаров правительство приняло в конце 2017 года, а ее оператором был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

ЦРПТ уже маркирует табачную продукцию и в качестве эксперимента – лекарства, а с июня ФНС передаст компании контроль за меховыми изделиями.

В мае 2018 года кабмин утвердил перечень из 10 групп товаров, подлежащих обязательной маркировке, среди которых шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье.

Также сообщалось, что с 30 июня 2019 года табачная продукция будет маркироваться цифровым кодом.