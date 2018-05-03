Утвержден перечень подлежащих маркировке товаров

Российский кабмин утвердил перечень из 10 групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также определило сроки ее введения.

Обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года подлежат, в частности, духи и туалетная вода, трикотажные блузки (включая одежду ручного вязания), пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, а также шины и пневматические покрышки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В справке к документу сказано, что маркировка вводится с целью снижения оборота контрафактной продукции в России.

В России действовали два проекта по маркировке продукции. Они касались меховых изделий и лекарств. Первый стартовал в России весной 2016 года, а в августе 2017-го – стал обязательным на территории ЕврАзЭС. Второй проект – по маркировке лекарств – стартовал в тестовом режиме с 1 февраля 2017 года.