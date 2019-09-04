Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов

Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, в который будут внесены данные о лицах, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних.

«4 сентября возвращен с предложениями президента. Готовится на рассмотрение с вето президента», – сообщается на сайте Верховной рады.

Законом предполагается принудительная химическая кастрация педофила в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет.

При этом кастрация не будет применяться к лицам, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте и в возрасте старше 65 лет.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что для педофилов на Украине не предусмотрены пожизненное заключение и смертная казнь. Согласно закону, наказание заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов с целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Верховная рада Украины приняла данный закон в июле. Такое решение поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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