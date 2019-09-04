Ученые рассказали о летней «спячке» Солнца

На Солнце этим летом не произошло ни одной вспышки, сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

«Ни одной солнечной вспышки рентгеновского класса C и выше (минимальный уровень, способный оказывать воздействие на Землю) не было зарегистрировано на Солнце за прошедшее лето 2019 года», – передает РИА «Новости» сообщение лаборатории.

Там добавили, что последний очень слабый всплеск солнечной активности закончился 112 суток назад, то есть 15 мая.

«Это четвертый по продолжительности интервал в современной истории наблюдений, в течение которого наблюдается полное отсутствие активности Солнца», – говорится в сообщении.

Причиной исчезновения вспышек, как и солнечных пятен в лаборатории назвали почти полное исчезновение на Солнце магнитного поля, являющегося основным источником энергии для солнечной активности.

«Беспокойство вызывает не снижение числа вспышек, как таковое, а то, что это может быть признаком каких-то более серьезных изменений на Солнце, способных, в числе прочего, повлиять на его светимость, спектр излучения и, в конечном счете, на климат», – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник на Землю обрушилась вторая по силе за год магнитная буря.