На Землю обрушилась вторая по силе за год магнитная буря

Вторая по силе за 2019 год магнитная буря зафиксирована на Земле, сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

«Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете», – передает РИА «Новости» сообщение ученых.

Магнитная буря началась еще 31 августа и продлится до утра вторника, при этом всплески составляют два балла по пятибалльной шкале. Она связана с приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра.

«Некоторым сюрпризом, однако, стало раннее начало бури, которое ожидалось не раньше воскресенья, а также ее сила – прогноз был лишь на бурю обычного для этого года минимального первого уровня», – говорится в сообщении астрономов.

Они добавили, что нынешняя буря стала второй по силе в этом году.

«Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придет к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно», – рассказали ученые.

Напомним, 14 мая главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев рассказал, что под влиянием вспышек на Солнце на Земле началась самая мощная за полтора-два года магнитная буря.