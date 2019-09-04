На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты

Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).

Аукцион по продаже монет пришлось отменить, поскольку никто не подал заявку на участие. Мероприятие должно было состояться на площадке универсальной товарной биржи 29 августа, сообщается на сайте НБУ.

На аукционе планировалось представить золотые монеты номиналом 100 гривен, серебряные номиналом 50 и 20 гривен и монеты из нейзильбера по 5 гривен. Начальная цена устанавливалась на уровне розничных цен НБУ, а минимальный шаг аукциона – 2 тыс. гривен.

Первые памятные монеты были выпущены в марте 2019 года.

Ранее комиссии греческой церкви отказались признавать «новую церковь» Украины.

В декабре 2018 года две неканонические церкви – УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позднее руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь (Московского патриархата).