Южная Осетия обвинила Грузию в беспрецедентном обострении ситуации на границе

Агрессивные действия Грузии, в том числе возведение блокпоста на границе с Южной Осетией и уничтожение югоосетинского беспилотника, повлекли за собой беспрецедентное обострение ситуации с 2008 года, заявила глава пресс-службы Комитета государственной безопасности Южной Осетии Екатерина Бязрова.

«КГБ республики располагает неопровержимыми доказательствами, подтверждающими агрессивные действия грузинских силовиков, повлекшие за собой эскалацию напряженности и беспрецедентное со времен войны августа 2008 года обострение на государственной границе Южной Осетии и Грузии», – приводит ТАСС слова главы пресс-службы КГБ Южной Осетии.

Она рассказала, что на технической встрече Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети 2 сентября замначальника информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе представил экспертам якобы принадлежащий Генпрокуратуре Южной Осетии квадрокоптер.

«По словам представителя грузинских спецслужб, квадрокоптер не имеет каких-либо следов от пуль или иных механических повреждений и поэтому версия югоосетинской стороны об имевшей место стрельбе в направлении территории Южной Осетии не выдерживает критики», – пояснила представитель ведомства.

В то же время, отметила она, сотрудник югоосетинской Генпрокуратуры Роланд Бибилов, управлявший аппаратом, рассказал, что грузинская сторона применяла средства радиоэлектронной борьбы и открыла огонь.

«Внезапно в результате применения грузинской стороной средств радиоэлектронной борьбы квадрокоптер перестал реагировать на команды, подаваемые с пульта управления, и отклонился от маршрута, после этого по квадрокоптеру с территории, где находятся грузинские вооруженные формирования, был открыт ружейно-пулеметный огонь, который сбил летательный аппарат», – сказала Бязрова.

Как подчеркнула руководитель пресс-службы КГБ Южной Осетии, ведомство выражает надежду, что инцидент получит объективную оценку со стороны миссии наблюдателей ЕС, что поможет избежать формирования очередного очага напряженности на Южном Кавказе.

Напомним, на прошлой неделе Южная Осетия обвинила Грузию в незаконном строительстве блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что это фактически вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии.

Делегация Южной Осетии покинула встречу в формате МПРИ из-за отказа Тбилиси пойти на компромисс. В ответ республика начала усиление границы с Грузией. В парламенте Южной Осетии предупредили, что любые провокации, нарушающие территориальную целостность страны, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые.

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