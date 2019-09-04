Южная Осетия обвинила Грузию в беспрецедентном обострении ситуации на границе

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Северный морской путь движется к президентской цели

Судоходство по Северному морскому пути набирает оборотыФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия уверенно идет к цели развития Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу. Перевозки грузов по Севморпути продолжают набирать обороты, в этом году снова ожидается значительный рост. Пока он происходит в основном за счет СПГ. Помешать развитию этого проекта может ряд факторов, включая колебания цен на тот же газ. Но у России есть решения и на этот случай. Подробности...
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Приговор Синице избавит интернет-радикалов от чувства безнаказанности

Блогер Синица не чувствует вины и хочет жаловаться в европейские судыФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Блогер Владислав Синица, угрожавший в Твиттере детям правоохранителей, получил пять лет колонии за экстремизм. Адвокаты осужденного намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека. Эксперты считают приговор жестким, но заслуженным. «Дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам. Подробности...
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Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
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Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

Британские ВМС выглядят серьезной военной силой только на первый взглядФото: Ben Birchall/PA Photos/ТАСС
Британские адмиралы бьют тревогу – страна прямо на их глазах фактически потеряла важнейший символ ее могущества, королевский военно-морской флот. По крайней мере, именно к таким выводам они пришли по итогам позорного для Лондона захвата британского танкера в Ормузском проливе. Что происходит с британскими ВМС и почему они критически важны для самого существования королевства? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
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Лети в свой ад, голубка

Дмитрий Дабб, кинокритик
Российские телезрители назвали «Любовь и голуби» лучшей отечественной комедией. И это, товарищи, случай самоедства, поскольку речь идет о русофобском фильме, возможно, о самом русофобском из тех, которые можно увидеть на федеральном канале. Подробности...
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Помогите бедным собрать детей в школу

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
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              Южная Осетия обвинила Грузию в беспрецедентном обострении ситуации на границе

              4 сентября 2019, 01:59

              Текст: Антон Никитин

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              Агрессивные действия Грузии, в том числе возведение блокпоста на границе с Южной Осетией и уничтожение югоосетинского беспилотника, повлекли за собой беспрецедентное обострение ситуации с 2008 года, заявила глава пресс-службы Комитета государственной безопасности Южной Осетии Екатерина Бязрова.

              «КГБ республики располагает неопровержимыми доказательствами, подтверждающими агрессивные действия грузинских силовиков, повлекшие за собой эскалацию напряженности и беспрецедентное со времен войны августа 2008 года обострение на государственной границе Южной Осетии и Грузии», – приводит ТАСС слова главы пресс-службы КГБ Южной Осетии.

              Она рассказала, что на технической встрече Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети 2 сентября замначальника информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе представил экспертам якобы принадлежащий Генпрокуратуре Южной Осетии квадрокоптер.

              «По словам представителя грузинских спецслужб, квадрокоптер не имеет каких-либо следов от пуль или иных механических повреждений и поэтому версия югоосетинской стороны об имевшей место стрельбе в направлении территории Южной Осетии не выдерживает критики», – пояснила представитель ведомства.

              В то же время, отметила она, сотрудник югоосетинской Генпрокуратуры Роланд Бибилов, управлявший аппаратом, рассказал, что грузинская сторона применяла средства радиоэлектронной борьбы и открыла огонь.

              «Внезапно в результате применения грузинской стороной средств радиоэлектронной борьбы квадрокоптер перестал реагировать на команды, подаваемые с пульта управления, и отклонился от маршрута, после этого по квадрокоптеру с территории, где находятся грузинские вооруженные формирования, был открыт ружейно-пулеметный огонь, который сбил летательный аппарат», – сказала Бязрова.

              Как подчеркнула руководитель пресс-службы КГБ Южной Осетии, ведомство выражает надежду, что инцидент получит объективную оценку со стороны миссии наблюдателей ЕС, что поможет избежать формирования очередного очага напряженности на Южном Кавказе.

              Напомним, на прошлой неделе Южная Осетия обвинила Грузию в незаконном строительстве блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что это фактически вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии.

              Делегация Южной Осетии покинула встречу в формате МПРИ из-за отказа Тбилиси пойти на компромисс. В ответ республика начала усиление границы с Грузией. В парламенте Южной Осетии предупредили, что любые провокации, нарушающие территориальную целостность страны, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые.

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