Гастарбайтера заподозрили в изнасиловании женщины и ее сына в Москве

Полиция проверяет сообщение об изнасиловании женщины и ее 7-летнего сына в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация об изнасиловании поступила в полицию от 48-летней домохозяйки. Женщина рассказала, что ее и 7-летнего сына изнасиловал белорус, который проводил в квартире косметический ремонт, передает агентство «Москва».

Отмечается, что подозреваемый временно проживал с потерпевшими россиянами.

Личность злоумышленника была оперативно установлена. Им оказался 48-летний официально не работающий уроженец Гомеля.

В настоящее время проверка продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Татарстане две девушки вымогали у 19-летнего студента деньги за разбитый телефон, а позже изнасиловали его.