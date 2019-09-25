Две девушки в Татарстане изнасиловали студента

В Татарстане две девушки вымогали у 19-летнего студента деньги за разбитый телефон, который он взял починить, а позже изнасиловали его.

«Потерпевший взял у подозреваемой на время мобильный телефон, а когда вернул, хозяйка устройства обнаружила, что экран треснул. В результате она потребовала у молодого человека компенсацию в размере 3 тысяч рублей. Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера», – рассказал «Татарстан24» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Все происходящее девушки снимали на видео, позже они пригрозили молодому человеку, выложить записи в Сеть, если он не принесет им деньги. Студент обратился с заявлением в правоохранительные органы, девушки задержаны и полностью признали вину. На данный момент решается вопрос о заключении их под стражу.

Ранее в Омской области три подростка изнасиловали 14-летнюю девочку.