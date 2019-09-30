Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» проведен с Плесецка

Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» проведен с Плесецка, ракета успешно поразила заданную цель на Камчатке, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«30 сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР «Тополь-М» стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».

По итогам пуска «цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме»: эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.

«В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР «Тополь-М», находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения», – отметили в Минобороны.

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