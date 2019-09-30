Участника массовых беспорядков в Москве Чирцова оставили в СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил в СИЗО Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.

«Суд постановил: решение оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Чирцову предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие считает, что 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.

В конце июля Лефортовский суд оштрафовал его на 12 тыс. рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга. После этого он улетел в Минск, где в конце августа был задержан, поскольку находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел самостоятельно, задержали его 2 сентября, а на следующий день арестовали.

Кроме того, в понедельник Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сергею Фомину, передает ТАСС.

Ранее в понедельник Московский городской суд поменял наказание актеру Павлу Устинову с трех с половиной лет колонии на один год условного заключения.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.