Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне

Политолог Ляховецкий: Акция «Огонь памяти» символизирует связь между героями войны и нынешними российскими бойцами

Tекст: Олег Исайченко

«Огонь памяти» – это ежегодная патриотическая акция, которую проводит «Народный фронт». В рамках мероприятия частички Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставляют по регионам России, а также в другие страны», – рассказал политолог Никита Ляховецкий.

По его словам, в этом году частички огня отправились в 14 государств, среди которых страны Европы, Африки, Азии и ближнего зарубежья. «Кроме того, их привезут в 41 регион России. Немаловажно, что частички Вечного огня будут переданы нашим бойцам на передовую в зоне спецоперации», – добавил спикер.

Эксперт говорит, что акция символизирует связь и преемственность между «великой победой наших дедов и прадедов, которые спасли мир от фашизма, и нынешними российскими бойцами». «Наши военные на фронте вновь защищают страну. Они борются за будущее не только государства, но и всего русского народа», – пояснил собеседник.

В этом контексте, по его мнению, крайне важно, что акция проводится не только в пределах России, но и за рубежом. «Мы видим по реакции людей, что западная пропаганда не способна искоренить историческую память и победить правду. Население других стран помнит и чтит подвиг советских героев», – отмечает политолог.

Ляховецкий подчеркнул, что сохранение исторической памяти – это долг жителей современной России. «Мы обязаны это поддерживать. И людям это близко», – заключил он.

3 мая у Кремля в Александровском саду началась акция «Огонь памяти» – пламя от Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата представители «Народного фронта» привезли в 14 разных стран и 100 городов России. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.



Одними из первых лампы представители «Народного фронта» доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. Кроме того, лампады доставили в Азербайджан, Тунис и Алжир. Самолет с частицей Вечного огня на борту 5 мая приземлился и в аэропорту Белграда. В Узбекистане частицу Вечного огня передали в мемориальном комплексе «Парк Победы». Также волонтеры зажгли огни памяти на мемориалах в новых регионах России.