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    Летчик-бомбардировщик предупредил о рисках при появлении в небе украинских F-16
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    Определена дата встречи Путина с Пашиняном
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    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    В Бишкеке в Душанбе жалуются на резкое ужесточение контроля за въезжающими гражданами этих стран в Россию. Гастарбайтеров тщательно проверяют на пунктах пропуска, и многих отправляют обратно.

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    6 мая 2024, 20:51 • Новости дня

    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне

    Политолог Ляховецкий: Акция «Огонь памяти» символизирует связь между героями войны и нынешними российскими бойцами

    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне
    @ Кирилл Зыков

    Tекст: Олег Исайченко

    Патриотическая акция «Огонь памяти» все больше расширяет свою географию. И по реакции граждан других стран видно, что люди помнят подвиг советских солдат. Также акция символизирует преемственность между бойцами СВО и героями Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. Он напомнил, что мероприятия акции затронут 41 регион России и 14 государств мира.

    «Огонь памяти» – это ежегодная патриотическая акция, которую проводит «Народный фронт». В рамках мероприятия частички Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставляют по регионам России, а также в другие страны», – рассказал политолог Никита Ляховецкий.

    По его словам, в этом году частички огня отправились в 14 государств, среди которых страны Европы, Африки, Азии и ближнего зарубежья. «Кроме того, их привезут в 41 регион России. Немаловажно, что частички Вечного огня будут переданы нашим бойцам на передовую в зоне спецоперации», – добавил спикер.

    Эксперт говорит, что акция символизирует связь и преемственность между «великой победой наших дедов и прадедов, которые спасли мир от фашизма, и нынешними российскими бойцами». «Наши военные на фронте вновь защищают страну. Они борются за будущее не только государства, но и всего русского народа», – пояснил собеседник.

    В этом контексте, по его мнению, крайне важно, что акция проводится не только в пределах России, но и за рубежом. «Мы видим по реакции людей, что западная пропаганда не способна искоренить историческую память и победить правду. Население других стран помнит и чтит подвиг советских героев», – отмечает политолог.

    Ляховецкий подчеркнул, что сохранение исторической памяти – это долг жителей современной России. «Мы обязаны это поддерживать. И людям это близко», – заключил он.

    3 мая у Кремля в Александровском саду началась акция «Огонь памяти» – пламя от Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата представители «Народного фронта» привезли в 14 разных стран и 100 городов России. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.

    Одними из первых лампы представители «Народного фронта» доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. Кроме того, лампады доставили в Азербайджан, Тунис и Алжир. Самолет с частицей Вечного огня на борту 5 мая приземлился и в аэропорту Белграда. В Узбекистане частицу Вечного огня передали в мемориальном комплексе «Парк Победы». Также волонтеры зажгли огни памяти на мемориалах в новых регионах России.

    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    4 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немцы высмеяли выступление главы МИД Германии Анналены Бербок на канале ARD, где она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пригрозила последствиями.

    Комментаторы отмечают, что в качестве последствий «за коварную российскую атаку» Бербок объявила, что поменяет пароль от своей электронной почты, передает РИА «Новости».

    Также пользователи указали, что западные элиты до сих пор не могут раскрыть, кто взорвал «Северный поток – 2», однако за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты.

    Некоторые комментаторы заметили, что к таким обвинениям необходимы точные доказательства и надежные источники.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения.

    Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

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    6 мая 2024, 04:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в разгром нацизма

    ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о решающей роли СССР в разгроме нацизма

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная служба безопасности России рассекретила документы из следственного дела бывшего личного адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, в которых он признает решающую роль СССР в разгроме нацизма.

    В заявлении советскому правительству Гюнше отмечает, что наступление Красной армии в начале 1945 года «дало англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию».

    «Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию», – писал Гюнше, передает РИА «Новости».

    По словам Гюнше, Гитлер в 1944 году рассчитывал на раскол между союзниками и планировал договориться с США и Великобританией о совместной войне против СССР.

    Напомним, что Отто Гюнше был арестован в мае 1945 года и доставлен в Москву, где дал ряд показаний о событиях в ставке гитлеровского командования.

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    4 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    МВД объявило Зеленского в розыск

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск

    МВД объявило Зеленского в розыск
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского, свидетельствуют данные базы ведомства.

    Отмечается, что он разыскивается по статье УК, в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Также указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

    Ранее МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.

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    6 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Названы лидеры стран, которые посетят парад Победы в Москве

    Лидеры восьми стран посетят парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау посетят парад Победы 9 мая в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев не смогут приехать на мероприятие, добавил Ушаков, передает телеканал «Звезда».

    Он также сообщил, что 9 мая состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

    Говоря о гостях на инаугурации Путина, которая состоится 7 мая, Ушаков сообщил, что на ней не будет иностранных гостей, поскольку мероприятие носит внутригосударственный характер. На мероприятии будут присутствовать представители дипмиссий аккредитованных в России стран, добавил он.

    Ранее сенаторы рассказали о приглашении на инаугурацию президента.

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    6 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу

    Военный эксперт: Россия посылает четкий сигнал в ответ на милитаристские заявления Запада

    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне заявлений о возможном вводе войск НАТО в зону СВО, а также о «допустимости» ударов по территории России западным оружием, Минобороны посылает Западу четкий сигнал. Цель – предупредить эскалацию конфликта вокруг Украины. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны анонсировало проведение учений с нестратегическим ядерным оружием.

    «Россия периодически проводит учения, в ходе которых в том числе отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия. Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    Он объясняет: на фоне милитаристской риторики Запада подобные учения приобретают особую значимость. «США, Британия и Франция продолжают направлять Киеву новые системы вооружений. Кроме того, они не стесняются в заявлениях: одни допускают удары по территории России, другие – ввод войск в зону украинского конфликта. Все это в совокупности создает серьезную угрозу национальной безопасности России, причем в ряде случаев она носит экзистенциальный характер. Учения станут нашим ответом на попытки эскалации», – детализировал собеседник.  

    По мнению Бартоша, заявление Минобороны должно послужить «предупреждением нашим геополитическим оппонентам». «Это четкий сигнал», – акцентировал он. Спикер также предположил, какой будет реакция мирового сообщества. «Некоторые выскажут понимание в связи с решением Москвы. США и их союзники по НАТО, вероятно, попытаются использовать эту тему в качестве пропаганды против России», – считает аналитик. Вместе с тем Бартош подчеркивает: учения – фактор, предупреждающий эскалацию военного конфликта на Украине.

    Ранее Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. В ходе учений планируется отработать в том числе «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

    «Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе военного ведомства.

    Как отметил Дмитрий Медведев, подготовка к учениям связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине. «Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию бывшей Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И увы, не на территории Украины», – написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал, что учения нестратегических ядерных сил, которые анонсировало Минобороны, связаны с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте. По его словам, учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон ранее заявил, что Париж не исключает возможности отправки военного контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского, или же после «прорыва российскими военными линии фронта». В свою очередь Кэмерон счел приемлемыми удары британским оружием по российской территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связана милитаристская риторика Лондона и Парижа.

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    6 мая 2024, 17:01 • Новости дня
    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

    Политолог Шеслер предположила, из-за чего МВД России объявило в розыск Арсена Авакова

    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Nazar Furyk/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков курировал националистические батальоны и, скорее всего, причастен к трагедии в одесском Доме профсоюзов. И это не единственные грехи, за которые российские правоохранители могли объявить экс-чиновника в розыск, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия объявила Авакова в розыск.

    «Зеленский после прихода к власти старался избавиться от людей, которые были у власти при Порошенко. Это привело к конфликту с Аваковым (внесен в список экстремистов и террористов) и отставке последнего. Сейчас бывший министр, что называется, ушел в тень. Но у него остались связи, бизнес и рычаги влияния на процессы в стране. В частности, он пытается воздействовать на медийное поле через аффилированные с ним каналы», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «У бывшего министра МВД огромное число грехов, за которые он мог быть объявлен в розыск. В частности, он может нести ответственность за трагедию 2 мая в Одессе. Кроме того, Аваков курировал одиозные националистические батальоны. Экс-чиновник также блокировал для граждан России на Украине возможность голосования в консульствах и посольстве», – отмечает собеседница.

    «Так или иначе, Москва четко дает понять – мы стремимся привлечь к ответственности не только тех представителей украинской власти, которые сейчас на виду, но и людей, совершавших преступления ранее. Правда, необходимо признать, что шансов арестовать Авакова на данный момент не так много. Например, если он уедет в Европу или США, оттуда экс-чиновника не выдадут. Но и Россия не остановится», – резюмировала Шеслер.

    Ранее Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. По какой именно статье Уголовного кодекса ведутся следственные мероприятия пока не сообщается. Кроме того, в октябре прошлого года экс-министр уже был внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

    Также на прошлой неделе МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

    Напомним, глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Авакова в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Именно экс-министр МВД, по мнению политика, обеспечивал доставку исполнителей к месту трагедии.

    Кроме того, в организации массового убийства противников государственного переворота, по словам Медведчука, участвовали экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям также привлекли экс-руководителя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. Помощник последнего руководил действиями исполнителей на месте, за что позднее был назначен губернатором Одесской области.

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    4 мая 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове
    Российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по складу с беспилотниками и месту дислокации украинских военных в районе метро «Основа» в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА, а второй – по месту расположения ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как уточнил координатор подполья, удары были нанесены около часа ночи. Один из них попал в склад с готовыми беспилотниками, второй – по месту дислокации украинских военных.

    Также Лебедев подтвердил удар видеозаписью, на которой слышен звук пролетающего дрона-камикадзе, а затем происходит взрыв.

    Ранее ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове.

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    4 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Президент Таджикистана заявил, что будет присутствовать на параде в Москве

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на празднование Дня Победы, сообщил источник в исполнительном аппарате главы государства.

    Также он примет участие в неформальной встрече глав СНГ, передает РИА «Новости».

    Мероприятия в Душанбе по случаю 89 годовщины Дня Победы пройдут 8 мая.


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    6 мая 2024, 05:03 • Новости дня
    Гендиректора ВАНК арестовали по подозрению в мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станислав Неверов арестован в Хабаровске на два месяца по подозрению в мошенничестве.

    Как сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Хабаровска, «обвинение предъявлено по ч. 4 ст. УК РФ 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление)», – передает ТАСС.

    Напомним, что ВАНК и другие аффилированные с Неверовым компании занимаются строительством школ и детсадов на Дальнем Востоке по концессии. В феврале в Забайкальском крае было возбуждено дело из-за хищения средств при строительстве четырех детсадов.

    Ранее сообщалось, что главу стройфирмы осудили за кражу 350 млн рублей у Минобороны. Гендиректора строительной фирмы Григория Нагорного и начальника филиала Главного военного строительного управления по спецобъектам Дмитрия Шаменкова и его супругу осудили по делу о хищении и взятке при исполнении гособоронзаказа.

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    5 мая 2024, 22:55 • Новости дня
    В Армению прибыла делегация с частицей Вечного огня из Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Армению прибыла российская делегация, доставившая частицу Вечного огня из Москвы. В состав делегации вошли олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Мария Киселева и Ольга Брусникина, а также руководитель департамента внешних коммуникаций продюсерского центра Народного фронта Ольга Меншутина.

    «Делегация из Москвы передала частичку огня советнику мэра города Иджеван (в 130 километрах от Еревана - ред.) Нареку Чагаряну и сотруднику администрации Борису Тананяну», – сообщили в  представительстве Россотрудничества в Армении, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что лампада с огнем доставлена в рамках акции Народного фронта «Огонь памяти». Она была зажжена 3 мая у Могилы Неизвестного солдата в Москве.

    Такие лампады будут переданы ветеранам в регионах России, бойцам СВО на передовой, а также отправлены в 14 стран мира.

    В Иджеване российская делегация также посетила иджеванский филиал Ереванского государственного университета и встретилась с доцентом кафедры русского языка и литературы, руководителем контактного центра Русского дома в Иджеване Маратом Зурабяном.

    Участники акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне у городского мемориала и возложили цветы.

    Акция «Огонь памяти» продолжит свой путь по Армении. В ближайшее время частицу Вечного огня доставят в Гюмри.

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    5 мая 2024, 10:34 • Новости дня
    В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы, передает источник с места событий.

    Репетиция началась с внесения на площадь почетным караулом под звуки песни «Священная война» государственного флага России и Знамени Победы, после чего последует объезд командующим парадом и принимающим парад, передает РИА «Новости».

    После пройдут пешие парадные расчеты, в состав которых в этом году включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от нахимовских, суворовских, кадетских и музыкального училищ, женщин-военнослужащих, юнармейцев, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники СВО.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в семи городах-героях и в 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

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    4 мая 2024, 10:42 • Новости дня
    Президент Лаоса заявил о готовности принять участия в параде Победы 9 мая

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая, сообщили в посольстве в Москве.

    «Можем сообщить о таком визите», – передает ТАСС со ссылкой на диппредставителя.

    Ранее сообщалось, что в центр Москвы прибыла военная техника для участия в репетиции парада.

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    4 мая 2024, 14:11 • Новости дня
    Российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Белгородом
    Российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Белгородом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

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    4 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    Губернатор Белгородского региона Гладков: Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Tекст: Александра Юдина

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что запущена сирена ракетной опасности. Жителям города рекомендовано не подходить к окнам и пройти в укрытие.

    Ранее расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия госграницы уничтожили пункты временной дислокации, технику и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины.

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    Преодолена критическая зависимость от западных турбин

    Россия преодолела зависимость от газовых турбин большой мощности Siemens и General Electric, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. И Россия, в отличие от Ирана, сделала это благодаря собственным мозгам и технологиям. Первая серийная турбина будет установлена на электростанцию на Таманском полуострове. Как Россия вообще оказалась в такой критической зависимости от западных турбин? Подробности

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    Россия отрезвит Макрона и Кэмерона ядерным оружием

    Владимир Путин поручил начать подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России. Смогут ли ядерные учения остудить пыл западных политиков? Подробности

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    Зеленский официально стал военным преступником

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности

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    Русский мэр-русофоб зачищает Таллин от всего русского

    Новые власти Таллина, отстранив прежнего мэра, начали наводить в городе свои порядки, старательно выкорчевывая из него все русское или связанное с Россией. Политика действующего градоначальника Евгения Осиновского показывает, что для него нет вообще ничего святого. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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