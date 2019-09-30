Заключительная в 2019 году творческая резиденция «Таврида» стартует в Крыму

Заключительная в этом году творческая резиденция – «Таврида Лит» стартует 30 сентября в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». До 5 октября здесь соберутся 200 писателей, поэтов и литературных критиков со всей страны.

Вместе с экспертами и лауреатами ведущих литературных премий России молодые литераторы будут оттачивать мастерство владения словом, узнают все о тенденциях в современной российской литературе, а также познакомятся с секретами внутренней писательской кухни. В свою очередь «Литературная газета» готова будет печатать у себя лучшие работы участников, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Участников ждут встречи с писателями Сергеем Шаргуновым, Романом Сенчиным, Шамилем Идиатуллиным, Екатериной Матюшкиной, Ольгой Новиковой и основательницей Школы «Хороший текст» Марией Голованивской. Также пройдет скайп-встреча с Гузель Яхиной и Еленой Шубиной. Участники смогут побеседовать с публицистом, политологом и телеведущим Анатолием Вассерманом.

Напомним, осенью в рамках формата творческой резиденции организаторы форума «Таврида» впервые предоставляют участникам и партнерам смен – лидерам арт-индустрии и профессионалам в своих направлениях, – инфраструктуру Тавриды для совместного творчества. Традиционным остается грантовый конкурс для участников. На реализацию своей идеи каждый может получить до 3 млн рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (прошел с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 года).

Грантовый конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей».