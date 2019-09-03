Пассажир рассказал о столкновении самолетов в Шереметьево

Пассажир «Аэрофлота» рассказал о столкновении самолетов в аэропорту Шереметьево.

«Мы не услышали удар и еще не взлетали. Все нормально. Оказалось, что мимо проезжающий самолет зацепился за наш. Стюардесса сказала, что самолеты «поздоровались», – рассказал пассажир самолета «Комсомольской правде».

Он также отметил, что после этого пассажиров попросили не паниковать, а забрать свои вещи и выйти из самолета. Позже они были отправлены в Пекин резервным рейсом.

«Событие не отразилось на операционной деятельности МАШ. Аэропорт работает в штатном режиме», – заявили в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота» с 229 пассажирами на борту стоял на точке запуска и готовился к вылету по маршруту Москва – Пекин, когда в него врезалось воздушное судно авиакомпании Royal Flight, которое буксировал аэродромный тягач.