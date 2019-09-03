Организатор «русских маршей» получил политическое убежище в Армении

Лидер калужского отделения запрещенного в России объединения «Русские» и организатор «русских маршей» Виталий Шишкин сообщил, что получил статус политического беженца в Армении.

«Я благодарен Армении за предоставление статуса беженца как политику, который преследуется в России по политическим мотивам», – сообщил Шишкин в своем Facebook.

В комментариях к этому посту Шишкин добавил, что намерен вернуться в Россию к 2024 году на выборы президента.

Государственная миграционная служба Армении сообщила «Интерфаксу», что не может предоставить личные данные граждан и не комментирует такие ситуации, но посоветовала ориентироваться на заявление Шишкина в соцсетях.

Другой организатор «русских маршей» националист Дмитрий Демушкин был осужден по обвинению в экстремизме. Его освободили из колонии досрочно.