Стало известно о предотвращении расстрела школьников под Нижним Тагилом

В городе Кушве под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков якобы собирались устроить массовое убийство учеников школы №1 и Баранчинского электромеханического техникума, однако трагедию предотвратили полицейские, сообщают СМИ.

Утверждается, что с июня молодые люди изучали историю движения «Колумбайн», искали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В сентябре они якобы планировали атаковать учебные заведения, однако правоохранительные органы раскрыли их замысел, утверждает портал «Между строк».

Источник Ura.ru в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В то же время источник в одной из школ утверждает, что ситуацию обсуждали на экстренном совещании директоров городских школ, было предложено установить турникеты в городских школах.

В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев.