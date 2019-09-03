Сванидзе оценил приговор угрожавшему детям правоохранителей блогеру

Член Совета по правам человека Николай Сванидзе заявил, что не имеет принципиальных возражений по приговору блогеру Владиславу Синице за призыв к расправе над детьми полицейских, он считает публикацию блогера «абсолютно безответственной.

Приговор в виде пяти лет колонии общего режима Сванидзе назвал он счел «жестковатым», передает «Интерфакс».

«Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно», – сказал Сванидзе.

По словам члена СПЧ, семьи и дети силовиков не имеют никакого отношения к политике или к тому, что силовики могут превышать свои полномочия. Если человек не понимает, что семьи нужно всегда оставлять в покое, он должен нести ответственность, считает Сванидзе.

Напомним, Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме из-за поста, расцененного экспертами как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. В суде блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.