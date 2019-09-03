Магаданец не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл 2 млн рублей

Житель Магадана выиграл в лотерее «12/24» суперприз в размере 2 млн 306 тыс. 340 рублей. При этом мужчина не угадал ни одного числа из 12.

Тиражи быстрой лотереи «12/24» проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов. Участник отмечает 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз достается тому, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного, передает MagadanMedia.

Житель Магадана не угадал ни одного числа лотереи.

Отмечается, что билет обошелся ему в 60 рублей.

По статистике в 2018 году в Дальневосточном федеральном округе 33 участника государственных лотерей выиграли суммы свыше 1 млн рублей. В 2019 году уже появилось 28 лотерейных миллионеров.

Ранее Госдума ужесточила правила проведения лотерей.