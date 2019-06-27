Госдума ужесточила правила проведения лотерей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона, запрещающий бестиражные лотереи и устанавливающий предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения.

Закон запрещает проводить бестиражные лотереи с использованием электронных лотерейных билетов, такая мера принимается для недопущения проведения азартных игр под видом лотерей, передает ТАСС.

Кроме того, документ запрещает проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ) и технических устройств, уточняет термины «лотерейная квитанция» и «лотерейный терминал».

Действующий закон «О лотереях» устанавливает за оператором обязанность каждый квартал проводить целевые отчисления от лотереи. Утвержденный Госдумой проект предполагает перечисление этих средств в федеральный бюджет. Размер отчислений должен составлять 10% разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой призового фонда за квартал.

Закон также сокращает срок действия безотзывной банковской гарантии, которая обеспечивает обязательства оператора лотереи по оплате целевых отчислений.

Документ упраздняет реестр терминалов лотерей в виду его неактуальности.

Оператор в течение трех лет должен хранить протоколы тиражных комиссий, документы о выплате, передаче и предоставлении выигрыша, выигрышные билеты, электронные билеты, сведения о выигрышных квитанциях.

Закон обязует оператора хранить данные о размере выигрыша, который обусловливает необходимость проведения экспертизы выигрышного лотерейного билета, выигрышной лотерейной квитанции, выигрышного электронного лотерейного билета.

Согласно документу, организатор лотереи может выбираться не только с помощью конкурса, но и определяться правительством.

Министерство спорта заключает не больше одного контракта на проведение лотереи, Минфин – не более 2-х, один из которых заключается с оператором, определенным решением кабинета министров.