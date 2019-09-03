Китай обвинил США в раздувании насилия в Гонконге

Вашингтон раздувает насилие в Гонконге, где продолжаются антиправительственные выступления, заявила китайская газета China Daily.

«Несмотря на утверждения, что они не причастны к продолжающемуся хаосу в Гонконге, США продолжают демонстрировать там свои грязные методы», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.

В материале статьи также излагаются требования председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела и конгрессмена-республиканца Майкла Маккола к властям Гонконга «прекратить избыточное применение силы» в отношении демонстрантов.

«Закрывая глаза на насилие и вандализм участников протестов, они хвалят бунтовщиков за «поразительную решимость выражать свои озабоченности», – пишет газета, усмотревшая в этом «попытку раздуть насилие в Гонконге».

Рассказывая об атаках демонстрантов на полицейских, издание подчеркивает, что «подобное крайнее насилие заслуживает осуждения в самых сильных определениях в любом обществе, управляемом законом»

«Со стороны некоторых американских политиков подло продолжать поощрять экстремистов, при этом претендуя на то, что их страна не использует «черных методов» в отношении беспорядков в Гонконге», – пишет издание.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его политика удерживает Китай от более жестких действий в Гонконге.