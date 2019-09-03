Украинского политолога выгнали с российского телеканала

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Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
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Как сделать Башкирии «якшырак»

«Дожимать» – одно из любимых слов в нынешнем башкирском административном лексиконеФото: Олег Яровиков/пресс-служба и. о. главы Республики Башкортостан
После того, как и. о. главы Башкирии Радий Хабиров занял свой пост, неделя без увольнений чиновников в республике – редкость. Регион это потенциально богатый, но потерявший темп в развитии. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД своими глазами увидел, как Хабиров «дожимает» чиновничий аппарат и как находит компромисс между бизнесом и тем, что считается тут священным. Подробности...
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Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
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В жертву Меркель приносят старейшую партию Германии

Накануне выборов Ангела Мерклель приехала в Саксонию и выступила в ЛейпцигеФото: Jan Woitas/Global Look Press
После воскресных выборов в местные парламенты двух германских земель правительство Меркель может вздохнуть с облегчением – катастрофы не случилось. «Альтернатива для Германии» заняла лишь второе место. Но сам факт того, что в Берлине радуются второму месту так называемых «радикалов», говорит одно — Германия находится в состоянии глубокого политического кризиса.  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
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Горькое обаяние американского социализма

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
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На русском Севере ищут себя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
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              Украинского политолога выгнали с российского телеканала

              3 сентября 2019, 07:54

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбления в адрес немецких журналистов.

              В ходе телешоу «Кто против?» главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказал о поставках немецкого оружия на Украину.

              «Не хочу говорить о (президенте Украины Владимире) Зеленском, его фантазии могут быть разные. Влажные, сухие, большие. Давайте лучше посмотрим, как на все это реагируют со стороны. То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное...», – передает РИА «Новости» слова Сосновского.

              Эти слова вызвали резкую реакцию у Ковтуна, который выругался в адрес немецких СМИ.

              «Да пошла она в <...>, эта немецкая пресса», – выкрикнул Ковтун, после чего  ведущий Сергей Михеев потребовал от эксперта покинуть студию, показав ему красную карточку.

              Сосновский прокомментировал ситуацию, заявив, что Ковтун «назвал то, чем он сам является».

              Напомним, в июне украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбления оппонента во время трансляции.

              До этого инцидент с Непогодиным произошел на российском социально-политическом телешоу «Кто против?». Тогда журналист Владимир Соловьев выгнал украинского эксперта, который заявил, что сотрудничество с нацистской Германией было «альтернативой» сталинизму. 

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