Украинского политолога выгнали с российского телеканала

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбления в адрес немецких журналистов.

В ходе телешоу «Кто против?» главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказал о поставках немецкого оружия на Украину.

«Не хочу говорить о (президенте Украины Владимире) Зеленском, его фантазии могут быть разные. Влажные, сухие, большие. Давайте лучше посмотрим, как на все это реагируют со стороны. То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное...», – передает РИА «Новости» слова Сосновского.

Эти слова вызвали резкую реакцию у Ковтуна, который выругался в адрес немецких СМИ.

«Да пошла она в <...>, эта немецкая пресса», – выкрикнул Ковтун, после чего ведущий Сергей Михеев потребовал от эксперта покинуть студию, показав ему красную карточку.

Сосновский прокомментировал ситуацию, заявив, что Ковтун «назвал то, чем он сам является».

Напомним, в июне украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбления оппонента во время трансляции.

До этого инцидент с Непогодиным произошел на российском социально-политическом телешоу «Кто против?». Тогда журналист Владимир Соловьев выгнал украинского эксперта, который заявил, что сотрудничество с нацистской Германией было «альтернативой» сталинизму.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД