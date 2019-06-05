Скабеева объяснила решение выгнать украинского эксперта из шоу на «России 1»

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева объяснила решение отстранить украинского эксперта Всеволода Непогодина от эфира.

«Считаю необходимым объяснить, что именно произошло вчера в нашем эфире. Да, мы действительно не выгоняем гостей из нашей студии. Да, мы действительно считаем, что приглашать человека с альтернативным мнением, чтобы публично его унижать – парадоксально и контрпродуктивно. Но! Всему есть предел. Украинский эксперт Всеволод Непогодин, очевидно, потерял связь с реальностью», – написала Скабеева в телеграм-канале.

Телеведущая объяснила, почему ее возмутило поведение украинского эксперта. «Пытаясь прервать прямое включение из Донецка, в котором представитель милиции ДНР рассказывал о варварском обстреле мечети в важный для всех мусульман праздник,- Непогодин назвал террористами тех, кого обстреляли, то есть жителей измученного Донбасса. Снабдив это противоречащее здравому смыслу обвинение ещё и нецензурной бранью, а после показав средний палец», – рассказала Скабеева.

«Что ж. Непогодин в студию нашей программы больше не вхож, – мы его выгнали. Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения», – добавил журналистка.

Ранее сообщалось, что украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбления оппонента во время трансляции.

Ранее инцидент с Непогодиным произошел на российском социально-политическом телешоу «Кто против?». Тогда журналист Владимир Соловьев выгнал украинского эксперта, который заявил, что сотрудничество с нацистской Германией было «альтернативой» сталинизму.