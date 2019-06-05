Украинскому эксперту навсегда запретили участие в программе на «Россия 1»

Украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбления оппонента во время трансляции.

Запись программы, на которой произошел инцидент, опубликована на сайте телеканала.

Во время прямого включения из Донецка начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказывал о случаях нарушения режима прекращения огня украинскими военными.

В это время один Непогодин, приглашенный для участия в программе в качестве украинского эксперта, показал оппоненту неприличный жест.

На видео непонятно, что именно показал Непогодин, однако это вызвало бурную реакцию ведущего программы Евгения Попова, который потребовал от эксперта немедленно покинуть студию.

Покидая программу, Непогодин продолжил оскорблять представителя ДНР словами и жестами, однако тот никак не отреагировал на провокации и продолжил свою речь.

Когда он закончил выступление, другая ведущая программы Ольга Скабеева подчеркнула, что Всеволод Непогодин больше никогда не появится в программе: «Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса».

Попов, в свою очередь, подчеркнул, что у людей могут быть разные мнения, но «так вести себя просто недопустимо».

Отметим, что ранее инцидент с Непогодиным произошел на российском социально-политическом телешоу «Кто против?». Тогда журналист Владимир Соловьев выгнал украинского эксперта, который заявил, что сотрудничество с нацистской Германией было «альтернативой» сталинизму.