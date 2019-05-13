Соловьев выгнал из студии защищавшего Бандеру украинского писателя

Тележурналист Владимир Соловьев выгнал из студии своего социально-политического ток-шоу «Кто против?» украинского писателя Всеволода Непогодина, который заявил, что сотрудничество с нацистской Германией было «альтернативой» сталинизму.

Непогодин решил таким образом оправдать сотрудничество Степана Бандеры с нацистской Германией, передают «Народные новости».

«А какая альтернатива была?» – заявил он.

Его слова возмутили Соловьева, который потребовал от Непогодина покинуть студию.