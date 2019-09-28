Футболист Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который ранее вышел из колонии по УДО.

«Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним российским полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером», – сказано на сайте ФК «Ростов».

Отмечается, что Мамаев успешно прошел медицинское обследование и для него составлен план индивидуальных тренировок.

Напомним, 17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии.

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После этого «Зенит» сразу заключил с Кокориным новый контракт, однако РФС отказал ему в регистрации на чемпионат России до следующего трансферного окна, а «Краснодар» с Мамаевым контракт расторг.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.

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