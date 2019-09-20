«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым, который отбывал наказание в колонии.

«Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу. Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», – говорится на сайте «Краснодара».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, однако РФС отказал ему в регистрации на чемпионат России.