На Украине родился двухголовый ребенок

В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы, сообщают украинские СМИ.

По информации УНИАН, девочки имеют одно тело, но две головы. Главный врач роддома Альберт Курицын отметил, что медики диагностировали отклонение внутриутробно, но пациентка отказалась от прерывания беременности.

Это были первые роды женщины. Украинка готовилась лечь в клинику в Киеве, однако схватки начались преждевременно – на 33-й неделе.

Курицын подчеркнул, что сиамские близнецы рождаются очень редко.

«Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией», – сообщил Альберт Курицын.

Сейчас младенцы находятся в родильном доме. Их готовят к перевозке в детскую больницу.