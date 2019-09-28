После выступления на ГА ООН к Лаврову выстроилась очередь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

«Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

«Обожаю наблюдать за «изоляцией России», – сыронизировала дипломат.

Зал, в котором Лавров позднее дал пресс-конференцию, также был полностью заполнен. В начале своего выступления российский министр поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам, передает РИА «Новости».

Ранее Лавров указал в ООН на несоответствие продвигаемых США «правил» международному праву.

Напомним, перед открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД России заявил о необратимой трансформации мирового порядка вопреки сопротивлению Запада.

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