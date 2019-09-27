На борту рейса Москва – Минводы подрались две пассажирки

Две пассажирки подрались на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Минеральные Воды, на них составили административные протоколы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирами возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы», – передает РИА «Новости» слова Волк.

По ее словам, обе нецензурно ругались и на замечания членов экипажа не реагировали. После посадки самолета женщин доставили в полицию.

«В отношении них составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КОАП РФ (мелкое хулиганство). Женщине, получившей телесные повреждения, оказана медицинская помощь», – сказала Волк.

Напомним, ранее самолет, летевший на Кубу, был возвращен в Торонто в сопровождении двух военных истребителей, из-за драки уроженки Украины Лилии Ратмански и уроженки Латвии Миланы Музиканте, постоянно проживающих в Канаде.

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