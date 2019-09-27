Эрдоган объявил о намерении покупать нефть и газ у Ирана

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит покупать нефть и природный газ у Ирана вопреки американским санкциям.

По словам Эрдогана, Турция не боится американских санкций и намерена продолжать торговлю с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным турецкого издания Sabah, в прошлом году Иран продал Турции более 25 млн тонн нефти, став крупнейшим поставщиком этого ресурса.

Напомним, в Анкаре неоднократно подчеркивали, что Турция – независимая страна.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США купить суверенитет Турции.