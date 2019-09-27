Новорожденную в Петербурге назвали Россией Русских

Семья из Петербурга назвала дочку, которая родилась несколько дней назад, Россия. Фамилия девочки – Русских.

«Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия – она разная. Большая, холодная, тёплая, с разнообразной природой, культурой. Имя было выбрано из внутренних убеждений. Нам хотелось, чтобы в дальнейшем у дочери было пространство для выбора и самоопределения», – рассказал отец новорожденной изданию «Фонтанка.Ру».

Папа девочки отметил, что также рассматривалось имя Мишель, так как их семья православная, а дочка родилась в Михайлов день.

При этом он отметил, что старшее поколение семьи приняло необычное имя девочки «без особого восторга». Кроме того, мужчина заявил, что не будет возражать, если в будущем дочь решит сменить имя.

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