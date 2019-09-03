Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье

Ясмина, Луна, Назар и Демьян возглавили рейтинг самых необычных имен новорожденных в августе 2019 года в Московской области.

«Редкие имена: девочки – Ясмина, Луна, Оливна, Августина, Бажена. Мальчики – Назар, Демьян, Марсель, Евсей, Мираэль, Демид», – сказала начальник главного управления ЗАГС Подмосковья Елена Филатова, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что детей в столице начали называть именами из «Игры престолов».

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