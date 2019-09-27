Кремль высказался о возобновлении авиасообщения с Грузией

Москва надеется, что в будущем будут созданы подходящие и необходимые условия, чтобы восстановить авиасообщение с Грузией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что авиасообщение с Грузией было приостановлено, «оно не отменялось навсегда». Потому «мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», передает РИА «Новости».

Между тем госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявила, что одна встреча глав МИД России и Грузии не решит всех вопросов двухсторонних отношений.

Однако она добавила, что «это был верный шаг», так как «мы должны сделать все для того, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем, без войны».

«Эти вопросы обсуждаются на Женевских дискуссиях, этот же вопрос рассматривался на встрече министров иностранных дел двух стран. Мы не можем и не будем сидеть сложа руки», – сказала Цихелашвили.

По ее словам, обществу не стоит ожидать, что одна встреча решит все проблемы, но «использование этой возможности было необходимо».

Ранее, 26 сентября, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Встреча состоялась при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности.

При этом в Тбилиси затем объяснили встречу с Лавровым желанием Запада.

Напомним, между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

Отношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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