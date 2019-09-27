Кремль высказал позицию по запрету курения на балконах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя запрет курить на балконах жилых домов, заявил, что Кремль поддерживает любые меры, которые позволяют спасать жизни людей.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что расценивает это прежде всего как противопожарную меру, а не способ защитить соседей курильщиков от табачного дыма.

Песков добавил, что сам президент Владимир Путин не приветствует курение, также курение становится непопулярным и среди лидеров других стран.

«Остались считанные единицы коллег, которые курят, просто буквально считанные. Их меньше, чем пальцев на руке. В целом это весьма сейчас непопулярно, что отрадно. Президент, вы знаете, всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера – я имею в виду и все коллеги, и служащие, и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит», – добавил Песков.

Напомним, в четверг в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения. Движение за права курильщиков отреагировало на «балконный запрет».

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