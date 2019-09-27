В России появится социальный комплекс для слепоглухих

Многофункциональное пространство с медучреждением, учебным центром и общежитием для людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению планируется построить в Сергиевом Посаде, сообщили в Общественной палате (ОП) России участники круглого стола, посвященного социализации слепоглухих детей.

«Идея создания центра возникла после того, как я впервые увидела слепоглухих детей на фестивале в Великом Устюге, мое сердце было растоплено. На протяжении семи лет я усердно трудилась, чтобы помочь этим детям, я узнала об их проблемах – после 18 лет они не могут найти работу, жилье и устроиться в жизни. Тогда мы придумали создать жилой учебно-производственный комплекс Деревня «Преображение», где у молодых людей будет возможность проживания на территории этой деревни, обучения профессиям, социализации и трудоустройства на базе этого комплекса», – рассказала президент благотворительного фонда памяти Великой княгини Елисаветы Феодоровны монахиня Ефросиния, слова которой приводит РАПСИ.

В планах фонда строительство специализированного медико-диагностического центра для слепоглухих, который будет оказывать не только медицинское обслуживание, но и психолого-педагогическую помощь. Кроме этого, планируется строительство учебного центра, в котором, помимо обучения традиционным профессиям для слепоглухих людей, будет открыта школа дегустаторов-парфюмеров (при слепоте и глухоте усиливается обонятельная чувствительность).

По мнению участников круглого стола, сегодня в России в данной сфере имеется ряд проблем. В частности, недостаточно развита инфраструктура, помощь и социальная адаптация молодых людей с нарушением слуха и зрения. Проживание в интернате, реабилитационном центре или ином государственном приюте доступно только несовершеннолетним. Кроме того, в рамках этих учреждений не предусмотрено создание семьи и фактически отсутствует возможность трудоустройства воспитанников интернатов.

В связи с этим очевидна необходимость создания многофункционального пространства с организованной инфраструктурой, возможностью проживания и получения профессионального образования, которое будет способствовать успешной социализации детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. По данным экспертов, людей с ограниченными возможностями, имеющих проблемы со слухом, зрением и страдающих немотой, в России около 12 тыс. человек, из них социализируется менее 1%. При этом есть только один интернат для слепоглухих детей и молодых инвалидов – Сергиево-Посадский.

Как сообщила детский уполномоченный Анна Кузнецова со ссылкой на данные благотворительных организаций, на данный момент в России проживает 732 слепоглухих ребенка.

«Есть целый спектр проблем, которые мешают развиваться системе социализации слепоглухих детей и молодых людей. Во-первых, слепоглухота не выделена в отдельный вид нарушения здоровья. Это выражается, например, в том, что телевизор с субтитрами или говорящие будильники этим людям одинаково не подходят, а все это входит в средства реабилитации. Но сегодня зарегистрироваться или оформить инвалидность можно только как слепому или глухому, то есть по одному из видов нарушения», – сказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка на круглом столе, посвященном социализация слепоглухих детей.

По словам омбудсмена, в этой сфере не хватает специалистов, а также ни в одном ВУЗе нет направления, которое предполагает работу с такими детьми, есть лишь небольшие курсы на добровольной основе.

«Кроме того, из этого вытекает еще одна проблема – особенности и трудности с организацией образовательного процесса. С отсутствием специализированных педагогов очень трудно выстроить работу с такими детьми», – отметила уполномоченный.