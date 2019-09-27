Росздравнадзор подтвердил ампутацию руки ребенку из-за ошибки врачей

Ампутация руки 11-летнего мальчика в Ростовской области произошла из-за ошибки врачей, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

Ребенок сломал руку, после чего в больнице Зерноградского района Ростовской области ему наложили гипс, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Через некоторое время у мальчика развилась гангрена. Врачи приняли решение ампутировать пораженную руку.

Территориальный орган Росздравнадзора провел проверку, в результате которой были обнаружены нарушения своевременности и правильности установки диагноза, а также стандарта и объема оказанной помощи.

Материалы проверки направлены в Следственное управление СК по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась информация об ампутации руки ребенку из-за ошибки врачей в Ростовской области. Проверку начал местный минздрав, а также Следственный комитет.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что в Воронеже врачи якобы ампутировали пенсионерке «не ту ногу». Позже главврач этой больницы заявил, что сын пациентки вымогал у медика деньги и украл медкарту своей матери.

Затем президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что врачи не виновны в этой ситуации, а сын пенсионерки ввел в заблуждение общественность, преследуя меркантильные интересы.