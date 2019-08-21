Минздрав начал проверку после ампутации руки у ребенка в Ростовской области

Министерство здравоохранения Ростовской области начало проверку после ампутации у мальчика руки, сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсетях появилось сообщение о том, что мальчик поступил в больницу Зерноградского района Ростовской области с переломом руки. Ему провели операцию и положили гипс, однако боль в руке не прекратилась. Ребенка доставили в областную детскую больницу, где у него развилась гангрена, в результате руку ампутировали, передает РИА «Новости».

В администрации Зерноградского района подтвердили данную информацию: «Действительно, такой случай был. Проведена операция (по ампутации). Состояние (пациента) стабильное».

В региональном минздраве заявили, что операция была проведена после консилиума врачей, состояния ребенка оценивается как среднетяжелое, мальчик переведен из реанимации в хирургическое отделение.

В ведомстве отметили, что у мальчика сильная психологическая травма, с ним работает медицинский психолог.

«В настоящее время министерством здравоохранения области проводится ведомственная проверка, по результатам которой будут приняты меры», – сообщили в минздраве.

Напомним, в ноябре 2018 года сообщалось, что в Воронеже врачи ампутировали пациентке здоровую ногу. Позже главный врач этого медучреждения заявил, что сын пациентки ввел в заблуждение общественность, так как шантажировал врача.