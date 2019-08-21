СК решил проверить информацию об ампутации руки у ребенка в Ростовской области

Следственный комитет России начал проверку появившихся в СМИ сообщений о том, что в Ростовской области мальчику пришлось ампутировать руку после ненадлежащего оказания медицинской помощи.

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростовской области 11-летнему мальчику после перелома руки не надлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате чего через несколько дней ему пришлось ампутировать руку», – говорится в сообщении на сайте СУ СК России по Ростовской области.

«С целью проверки опубликованной информации Зерноградским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в региональном управлении СК.

Ранее Минздрав организовал проверку после ампутации руки у ребенка в Ростовской области.