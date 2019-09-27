Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 62,2 доллара

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне уверенного восстановления добычи сырья в Саудовской Аравии.

Так, к 7.44 мск цена на нефть марки Brent снижалась на 0,92% – до 62,16 доллара за баррель, WTI – на 0,57%, до 56,09 доллара за баррель, передает ПРАЙМ.

Трейдеры продолжают отыгрывать сообщения о том, что добыча нефти государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco превысила 8 млн баррелей в день.

В среду стало известно, что Saudi Aramco восстанавливает мощности добычи нефти с опережением графика примерно на неделю.

Накануне цена на Brent поднималась выше 62,4 доллара.