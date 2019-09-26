США обвинили Сирию в новой химатаке

США пришли к выводу, что сирийские власти несут ответственность за атаку с применением хлора 19 мая в провинции Латакия.

«Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим (сирийского президента Башара) Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия», – заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование хлора и зарина двух отдельных инцидентах в Сирии 24 и 25 марта 2017 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД