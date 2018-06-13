ОЗХО подтвердила использование в Сирии хлора и зарина

Зарин и хлор использовались в качестве химоружия в двух отдельных инцидентах в Сирии 24 и 25 марта 2017 года, сообщили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии в своем новом докладе подтвердила, что с высокой долей вероятности зарин использовался в качестве химического оружия к югу от города Эль-Латамна 24 марта 2017 года», – цитирует сообщение ТАСС.

Также миссия «пришла к выводу, что хлор использовался в качестве химоружия при обстреле госпиталя того же города и окружающих районов 25 марта 2017 года».

Соответствующие выводы ОЗХО «основываются на показаниях свидетелей, эпидемиологическом анализе и анализе проб».

Также в организации объяснили задержку с подготовкой доклада тем, что «сбор информации и материалов, опрос свидетелей и анализ образцов потребовал много времени».

Доклад по инцидентам в Эль-Латамне направлен странам – участницам Конвенции о запрещении химоружия и передан СБ ООН.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя высказался против того, чтобы ОЗХО наделили полномочиями по установлению виновных в химатаках. До этого президент России Владимир Путин обвинил Запад в попытках помешать расследованию «химатак» в Сирии.

Напомним, после объявления о якобы использовании 4 апреля химоружия в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.