Россия выступила против передачи ОЗХО полномочий называть виновных в химатаках

Постпред России при ООН Василий Небензя высказался против того, чтобы ОЗХО наделили полномочиями по установлению виновных в химатаках.

Российская сторона призвала страны Запада воздержаться от этой затеи и не подрывать авторитет ОЗХО и СБ ООН, передает ТАСС.

«Единственной структурой, которая может устанавливать, кто несет ответственность является Совет Безопасности ООН», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Небензи, подрывать авторитет Совбеза «очень опасно и с организационной, и политической точек зрения». Если страны Запада «преуспеют», то их инициатива «может серьезно навредить» урегулированию ситуации в Сирии.