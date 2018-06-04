Путин обвинил Запад в попытках помешать расследованию «химатак» в Сирии

Глава российского государства Владимир Путин раскритиковал ракетный удар по Сирии, который страны Запада нанесли вместо того, чтобы дождаться объективного расследования якобы совершенной в городе Дума химатаки.

Путин в опубликованном на сайте Кремля интервью австрийскому телеканалу ORF подчеркнул, что российские специалисты не согласны с обвинениями в химатаках в адрес Дамаска.

Он отметил, что, когда сирийские войска освободили город Дума, специалисты ОЗХО направились в данный район. Западным странам следовало «дождаться одного-двух дней» и дать экспертам «возможность поработать на месте», но «был нанесен ракетный удар по территории Сирии».

«Скажите, пожалуйста: это что, лучший способ решения вопроса об объективности того, что там происходило? Думаю, что нет. На мой взгляд, это стремление создать условия, невозможные к полноценному расследованию. Вот что это такое», – заявил Путин.

Он напомнил, что Россия нашла участников постановочной химатаки, привезла их в Гаагу, но этих людей «никто не хочет слушать».

«А после этого Вы мне говорите: все признают применение химического оружия. Не все», – заявил Путин ведущему ORF Армину Вольфу.

Он подчеркнул, что «нанесение ударов нарушает международное право». Президент указал, что ракетные удары по Сирии – это «агрессия в отношении суверенного государства».

«Кто разрешил наносить удар по территории суверенного государства? Совет Безопасности ООН? Нет. Значит, что это такое? Агрессия», – сказал Путин.

Президент добавил, что Россия готова согласиться с результатом расследований, если те будут вестись объективно.

Напомним, после объявления о якобы использовании 4 апреля химоружия в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.