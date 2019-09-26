Умер космонавт Геннадий Манаков

На 70-м году жизни скончался лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Геннадий Манаков.

О его смерти сообщил в Twitter депутат Госдумы, космонавт Максм Сураев.

Сегодня ушёл из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память! pic.twitter.com/9EGAyPZSMJ — Макс Сураев (@Msuraev) 26 сентября 2019 г.

Первый полет в космос Манаков совершил в 1990 году, второй – в 1993. В ходе экспедиций трижды выходил в открытый космос. В 1996 при предполётном медицинском обследовании у него был обнаружен микроинфаркт миокарда задней стенки сердца. С того времени Манаков работал в Центре подготовки космонавтов, был уволен в запас в 2000 году.

В марте из жизни ушел летчик-космонавт, дважды Герой Советского союза Валерий Быковский.